雖然社會聚焦港府修訂逃犯修例的發展形勢，但貴價豪宅仍具承接力。南豐及豐資源旗下的南區豪宅深水灣徑8號，剛上載一宗新成交至成交紀錄冊，單位為1座9樓B室，實用面積3,641方呎，成交價約2.5億元、實呎6.9萬元，為項目6月份第2宗成交。

項目推出至今累售10個單位，套現總金總約29.2億元。