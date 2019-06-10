暑假租務旺季來臨，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山曉峯灣畔新錄一宗租務成交，為屋苑第2座高層A室，實用面積510方呎、2房間隔，可望海景；業主放租逾半個月，內籠亦算企理乾淨，最新以月租1.6萬元租出，實呎租金31.4元。

黃指出，業主2002年5月以約214.1萬元一手購入物業，以現租值計，享租金回報率高約9%。