市場二手成交熾熱，按土地注冊處登記數字，5月份二手住宅註冊量為5336宗，連續兩個月超過5000宗。二手成交宗數雖然按月微跌1.2%，但內部轉讓宗數上升。

Q房網香港數據研究中心研究顯示，5月份錄得502宗內轉成交，連升三個月，按月再升3.29%，創2017年7月以來的新高，平均每11宗成交當中有1宗屬於內部轉讓。

市場上內部轉讓比率增加，拖低整體二手成交價。Q房網統計二手成交價，去除一次購入多個單位的成交，5月份非內部轉讓平均成交為940.1萬，而內部轉讓平均價僅為779.2萬，是非內部轉讓的82.9%。市場上內部轉讓比率上升，拖低整體成交價升幅，若只計算非內部轉讓成交，平均價由845.5萬升至940.1萬，按月急升11.2%。

Q房網香港董事總經理陳坤興表示，業主內部轉讓宗數和比率均逆市上升，反映該月投資情緒高漲，業主看好後市做內部轉讓，自製「首置」身分部署置業；但隨著中美貿易摩擦加劇，股市出現明顯調整，甚至有個別大型銀行開始下調住宅物業估價，業主對後市取態可能轉趨謹慎，買家心態仍會較為觀望，相信本月二手註冊量會有較明顯的回落，但應該會在4000宗以上水平。

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