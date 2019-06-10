Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
理財會
即時地產新聞
【啟德高價成交】嘉匯低座特色戶6412萬沽 呎售3.5萬
文章日期：2019年6月10日 16:00
Share
prev
next
嘉華國際
（0173）
部署推出啟德全新盤嘉峰匯之際，同系、同區己入伙的嘉匯再錄特色戶成交，新成交單位為低座第5座6樓A室頂層連天台單位，連1車位，以6,412萬元售出、實呎3.5萬元；該單位實用面積1,832方呎、連1,101方呎平台、1,695方呎天台。
嘉匯自2017年初推出至今累售894個單位，項目低座單位已全數沽清，現尚餘高座6個頂層複式單位待售。
相關新聞
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款