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【啟德高價成交】嘉匯低座特色戶6412萬沽 呎售3.5萬

文章日期：2019年6月10日 16:00
嘉華國際（0173）部署推出啟德全新盤嘉峰匯之際，同系、同區己入伙的嘉匯再錄特色戶成交，新成交單位為低座第5座6樓A室頂層連天台單位，連1車位，以6,412萬元售出、實呎3.5萬元；該單位實用面積1,832方呎、連1,101方呎平台、1,695方呎天台。
 
嘉匯自2017年初推出至今累售894個單位，項目低座單位已全數沽清，現尚餘高座6個頂層複式單位待售。

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