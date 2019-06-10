天水圍嘉湖山莊日前三天瑞午長假期內、連錄7宗買賣成交，成交表現屬近期新高，而不少業主見市況淡靜，肯主動減價，刺激成交回升。

中原區域營業經理伍耀祖表示，屋苑新近錄得麗湖居4座低層E室易手，屬實用面積446方呎兩房間隔，成交價520萬元、實呎11659元；據悉，原業主2010年初以139萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利381萬元或2.7倍。

嘉湖山莊6月至今錄得9宗成交，平均實呎11204元，現時議價幅度約1至3%。