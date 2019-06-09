周末十大屋苑較上周回升。中原地產統計，十大屋苑周末錄7宗成交，按周回升1.33倍，端午節3日假期錄得10宗成交。周末成交集中新界區，7宗成交有6宗來自新界區，只有1宗來自太古城。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周一手市場欠缺焦點，即將推出的新盤尚在軟銷階段，令購買力得以回流二手市場。中美貿易摩擦升級，二手市場異常淡靜，部份業主願意減價吸引買家承接，成交陸續增加。美國預期減息，香港有機會於下半年減息2次，利好物業市場。

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月至今錄得首宗成交，位於太古城唐宮閣中層H室，實用面積489方呎，2房間隔，以1100萬元易手，實呎22495元。

另美聯分行統計，周末十大屋苑共錄6宗成交，較上周末3宗上升約1倍，惟連續三週維持個位成交宗數，連同上周五端午節假期，長週末3日(6月7至9日)則錄約8宗成交。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，貿易戰前景未明，不少準買家減慢入市步伐，冀於二手市場「執平貨」，惟近期盤源未能及時補充，加上普遍業主心態強硬，叫價未見顯著減幅，令二手交投陷拉鋸狀態。