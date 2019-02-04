中原城市領先指數上周破頂後回軟，CCL最新報188.95點，為歷史次高，上周創新高後，今周回軟0.25%。CCL(中小型單位)報188.49點，上周創新高後，今周回軟0.57%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.98點，按周回軟0.73%。早前三大整體指數齊升16周，創出歷史最長齊升。

CCL(大型單位)報191.25點，按周升1.38%。豪宅樓價升勢持續，連升5周共5.94%，兼連續3周創歷史新高。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)今周齊跌，結束三大整體指數齊升16周。中美貿易戰惡化對樓市的影響開始浮現，CCL及CCL(中小型單位)上周創新高後回軟，但跌幅輕微，CCL仍為歷史次高，相信樓價並非轉勢向下。預計未來樓價由連升轉為高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。

另外，以地區計，新界東CCL Mass報200.59點，按周升0.82%，連續4周企穩200點上下。港島CCL Mass報196.96點，按周跌0.25%，連續4周企穩197點上下。新界西CCL Mass報170.66點，按周跌1.05%，連升5周後回軟，兼連續4周企穩170點上下。九龍CCL Mass報185.11點，按周跌1.65%。

今周四區指數一升三跌，上周兩升兩跌，早前連續六周三升一跌，分區樓價升勢遇上阻力。四區之中，港九市區樓價較接近自己歷史高位，港島相差0.52%，九龍相差1.90%。新界東相差3.94%，新界西相差3.58%。

其他報道：

【名人入市】湯文亮首置6950萬購陽明山莊 慳辣稅747萬

【居屋破頂】安寧花園3房綠表516萬破頂

【新盤情報】御半山II期最快下周開價 首批不少於99伙