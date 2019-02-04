Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
理財會
即時地產新聞
尚悅兩房逾620萬沽 5年升值近五成
文章日期：2019年6月6日 15:41
Share
prev
next
元朗半新盤尚悅新錄一宗兩房戶成交，利嘉閣聯席董事陳庭豐透露，上述尚悅1座低層H室，屬實用面積424方呎兩房間隔，原業主最初開價630萬元，經議價後減價9.2萬元或1.5%後，以620.8萬元沽出，折合實呎14,642元。據悉，原業主2014年7月，以約420.7萬元購入上述單位，持貨5年，現轉手帳面獲利約200萬元或48%。
相關新聞
海日灣II推50伙招標 新指引後最大批
薈蕎開放式戶呎租62元 沙田新高
新地郭基泓：將斥數十億發展5G
【6.1後最大型標售】海日灣II下周二首推51伙招標 251伙價單售
【年輕人留意】「OMA OMA」主打兩房戶 攻千禧年青人市場
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款