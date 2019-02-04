元朗半新盤尚悅新錄一宗兩房戶成交，利嘉閣聯席董事陳庭豐透露，上述尚悅1座低層H室，屬實用面積424方呎兩房間隔，原業主最初開價630萬元，經議價後減價9.2萬元或1.5%後，以620.8萬元沽出，折合實呎14,642元。據悉，原業主2014年7月，以約420.7萬元購入上述單位，持貨5年，現轉手帳面獲利約200萬元或48%。