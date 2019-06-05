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【區內新指標】薈蕎開放戶呎租撲62元 貴絶沙田
文章日期：2019年6月5日 16:15
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暑假租務旺季來臨，內地大學生陸續來港租樓，小型單位租盤尤其搶手，大圍半新盤薈蕎新錄一宗租務成交。中原高級區域聯席董事馮澤源表示，上述薈蕎2翼中層C06室，屬實用面積252方呎、開放式間隔，以1.55萬元租出，折合實呎租金61.5元，料屬屋苑首宗租務成交，呎租更創沙田呎租新高，租客為一名內地生。據悉，業主於2018年3月以557.6萬元購入單位，現租出單位，可享約3.3厘租金回報。
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