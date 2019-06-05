戴德梁行《機遇與潛力：大灣區房地產投資趨勢》報告指，廣州及深圳的房地產投資浪潮正受大灣區規劃進一步推高。內地今年2月正式公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，雖然綱要並沒有在細節上著墨太多，但各界對於政府持續致力推動區內經濟增長，均表示歡迎。自從規劃首次公布以來，各界對綱要期待甚殷，投資者及發展商對區內的投資意欲在過去兩年間穩步增加。

報告又指，雖然房地產並非大灣區規劃的關鍵環節，但成功落實規劃綱要明顯對房地產行業影響重大，例如新的交通連繫會創造商業樞紐，以及新的產業及居民收入上升亦將帶動商業需求增長。自從2017年初規劃公布以來，受惠於大灣區的增長潛力，投資於區內的意欲增長強勁。然而，投資者焦點主要集中在廣州及深圳，皆因其經濟體成熟，又鄰近香港，且擁有高質素的商業資產。單在2018年，兩個城市的投資交易金額共計546億元(人民幣．下同)，僅次於2017年的最高紀錄575億元，與規劃公布前的2016年比較，約為當年交易金額175億元的三倍以上。

戴德梁行香港區研究部主管及董事賀凱表示，大灣區規劃潛力巨大，隨著區內城市之間的交通連繫日益緊密，其中廣州及深圳更擁有雄厚的經濟基礎，增長可期，故吸引了眾多香港及海外房地產私募基金在兩地尋找合適的房地產投資機遇。該行大中華區資本市場總裁及中國資本市場主管葉國平預期，會有更多海外房地產私募基金進軍廣州及深圳的投資市場，因為兩地的經濟基礎因素強勁，且鄰近香港。外資及內資爭奪投資機遇，尤其是商用資產，很可能導致競爭加劇。

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