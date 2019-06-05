昨天是六四30周年的大日子，大多數人會從政治或民主角度分析當年事件，而在筆者看來，六四對香港的經濟和樓巿也有深遠影響。

事緣六四事件的出現，有認為是一場民主運動和民間認為當時倒賣貪腐盛行作出抗議，也有認為是一場權力鬥爭，而在六四之後，中國高層對政治改革雖更收緊，卻加大力度進行經濟改革，以至出現了數十年的高速經濟增長，而今天連美國也不放心要打貿易戰，中國的長時間經濟高速增長，一來利及香港的經濟，也同時做就了中港對香港樓巿的強勁購買力。

朋友湯文亮是樓巿專家，本在昨日在友報撰文評論六四，卻被拒登，說是和樓巿離題，現在在這裏和讀者分享 :

「有朋友話今晚帶兒子去參加6月4日晚上在維園舉行的64三十周年晚會，我話佢去沒有問題，點解要帶兒子一齊去，在某個程度上也算是剝奪他兒子的政治權利，老實說，他兒子現在是反叛時間，任何反對政府的事他很想參與，如果得到老父支持更加積極，到兒子長大後面對困難，老父就不能替他解決，所以，兒女的政治取向由他們自己決定，老父不應該干預。

我自己不會去參與64集會，但從來沒有阻止兒女參與，但是他們也沒有參與，理由很簡單，這是一場政治鬥爭，如果學生以及趙紫陽成功奪權，中國將四分五裂，由於不成功，中國至今仍然統一，蘇聯見64事件，不敢對叛亂輕舉妄動，結果是蘇聯解體，柏林圍牆倒下，老實說，如果64成功，解體的應該是中國，蘇聯反而不會解體，對於美國及西方國家來說，蘇聯解體以及柏林圍牆倒下是重要得多。

我曾經問過一位積極參與64事件的人，點解唔見李大狀以及他的兒女參與，而主辦機構講到明是薪火相傳，那人話他也尊重兒女們的政治取向，兒女不想參與，他不會強迫他們，薪火相傳只不過對外人講，根本沒有搞手的兒女參與，李大狀兒子奉行的不是薪火相傳，而是美麗承傳，至於點解會同馬王扯上關係，留意一下花邊新聞就會知道。 」

在此註明，湯文亮的文章純粹是其個人觀點，和明報及筆者的立場無關。

陸振球

明報投資及地產版主編