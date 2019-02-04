將軍澳半新盤 CAPRI，新近錄得3房單位易手。

美聯助理區域經理林振聲表示，上述 CAPRI第3座中層C室，實用面積624方呎，屬3房間隔，由區內客以1,126萬元承接，實呎18,045元。據了解，原業主2015年11月斥698.7萬元一手購入單位，是次帳面獲利427.3萬元，單位逾3年半升值約61%。