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【半新盤成交】CAPRI三房1126萬易手 3年半升值六成

文章日期：2019年6月3日 16:25
將軍澳半新盤 CAPRI，新近錄得3房單位易手。
 
美聯助理區域經理林振聲表示，上述 CAPRI第3座中層C室，實用面積624方呎，屬3房間隔，由區內客以1,126萬元承接，實呎18,045元。據了解，原業主2015年11月斥698.7萬元一手購入單位，是次帳面獲利427.3萬元，單位逾3年半升值約61%。
 

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