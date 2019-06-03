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【六月撻訂】海日灣II兩房取消交易 買家遭沒收51萬
文章日期：2019年6月3日 14:44
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5月份主要新盤合共錄約45宗撻訂後，踏入6月份，市場繼續出現撻訂個案。
億京旗下累售逾700伙的大埔白石角海日灣II，據成交紀錄冊顯示，新錄一宗撻訂，為9座19樓H室，屬實用面積614方呎2房連儲物房計，原於5月26日以1026.7萬元售出，買家近日取消交易，估計遭沒收5%訂金涉約51萬元；資料顯示，項目5月份錄得3宗撻訂。
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