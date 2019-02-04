反映本港樓價走勢的中原指數CCL終創歷新高，最新報189.42點，按周升0.42%，而CCL(中小型單位)亦按周升0.5%，報189.57點，同創歷史新高，至於CCL(大型單位)則屬連續第二周創歷史新高，報188.65點，按周升0.03%，三大指數連升16周，為歷來最長升浪。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，中美貿易戰惡化對樓市的影響，尚未完全反映，相信未來數周會陸續顯現，但預期樓價走勢仍會在高位爭持。

其他指數方面，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報191.38點，為歷史次高，按周升0.28%，與歷史高位只相差0.15%，同屬連升16周，創最長連升紀錄。分區指數方面，新界西CCL Mass報172.46點，按周升1.43%；港島CCL Mass報197.46點，按周升0.54%；九龍CCL Mass報188.21點，按周跌0.08%；新界東CCL Mass報198.95點，按周跌0.94%，其中，九龍區與高位相差僅0.26%，屬四區中與高位最少的區分，而港島則相差0.27%，新界東相差4.72%，新界西相差2.56%。

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