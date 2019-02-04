受近日中美貿易爭拗陰霾影響，近期樓市交投顯著放緩，但本月初新盤銷售強勁，Q房網香港董事總經理陳坤興表示，5月新盤市場出現量升價微跌現象，綜合一手住宅銷售網資料，5月截至28號，一手銷量共錄2350宗，較上月近2100伙升逾一成，整體新盤市場已經自3月份開始，連續3個月按月總銷售突破2000宗水平，是自2016年8至10月後首現。

據Q房網香港數據研究中心最新一手新盤銷售統計，本月截至28號為止，5月銷量已達2350伙，比較4月全月銷量的2094宗，已增加12.2%，相信本月整體新盤銷售可達2400伙，屬2017年4月以來第二高，僅次於3月份創下的2840伙記錄。不過，整體銷售額卻不升反跌，由4月錄得的240.36億元，減少4.96億元或2.06%、至235.4億元。

總結本年首五個月，整體一手銷量共10021伙，較去年同期的5712伙，大升超過75%；而新盤連續三個月售出多於2000伙，更是兩年半以來首次，反應樓市氣氛維持熾熱。

陳坤興續指，本月一手新盤平均呎價輕微回落至19375元，結束之前連續三個月的升勢，按月跌幅達1.53%，主要是因為本月售出新盤中，主要來自將軍澳日出康城MONTARA、大埔白石角海日灣II，整體新盤售價逆市回落，反映發展商在定價上依然克制。