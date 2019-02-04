Bloom的休息間貼有在共享工作間內定期舉辦女性名人分享創業心得講座的海報，希望予女性商家精神上的支持。

Acro@Cubus的女性專用樓層內的廁所，提供不同女性用品及手部按摩機。

共享工作空間風靡全球，行業競爭激烈，在美國和台灣有共享工作間主攻女性市場，期望為女性創業者和自由工作者提供安全和專心的工作環境。最近香港亦有共享工作間設有專為女士而設的「女性樓層」，亦有舉辦針對女性創業家分享會的工作間，以吸引更多女性客戶進駐 。

本地共享工作間公司Arco City在銅鑼灣商廈Cubus於上月增設第三分店， 共5層樓面位於16至19、22樓 ，當中19樓是為女性專屬樓層，賣點在於洗手間，雖然面積只有數十呎，麻雀雖小，五臟俱全，提供各樣女性用品，如香水、卸妝用品、一次性使用的衛生和口腔護理用品，以及手部按摩機等。

Arco City總經理卓敏華表示，女性空間概念在外國很普遍，例如日本地鐵設有「女性專用車廂」，只是香港未流行。她稱，看見不少在職女性趕上班乘坐公共交通工具時化妝，又或是下雨天回到辦公室很不方便，公司便想出專屬女性樓層的主意，讓她們可擁有私人空間之餘，女性商家亦可以在此互相交流。

設專屬樓層 洗手間提供女性用品

整個項目設有1人房間至6人房間的辦公室，共提供約100間，其中約50方呎1人房間月租約8000元起， 呎租高達160元，相比公司旗下另外兩個共享工作間的1人房間月租約4000元起，租金高出一倍。卓敏華表示，整個項目由上月營運至今，向公司洽談、查詢及簽約的客戶中，有一半為女性。她稱，公司並非只針對女性市場，亦有提供如刷鞋機等的男性用品設施，至於未來會否繼續大力發展女性共享工作間，她說仍視乎該項目的客戶反應而定。

台灣部分工作間 提供託兒服務

另一家於2017年開業、位於尖沙嘴的共享工作間Bloom，曾有媒體報道，工作間有意主攻女性市場。不過，Jumpstart Business Centre創辦人之一梁澤明表示，集團經營Bloom時無特別針對女性市場，目前Bloom的平均出租率約85%，男女客戶數目分別佔6比4，惟他觀察在過往所舉辦的活動中，女性參加人數逐漸增加，工作間亦經常邀請成功創業的女性來分享經驗，希望給予女性客戶在精神上更多支持。

放眼環球有不少著名的女性共享工作間，例如位於台灣的WO165共同工作間，設有託兒和玩樂空間，讓作為母親的女性工作者可帶其小孩子來玩耍，並可以安心和專心工作。另外，以美國紐約為總部的The Wing，以充滿女人味的粉紅色裝修為主，內設哺乳室和化妝間，讓女性可以在舒適的環境工作。反觀香港，女性共享工作間仍在發展初段。

明報記者：梁佩潔、攝影：劉焌陶