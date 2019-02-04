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【標繼續招】傲瀧 天晉IIIB共推20特色戶 周六起招標
文章日期：2019年5月29日 16:14
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地建會招標賣樓新指引本周六正式生效，部份發展商繼續推出特色單位作招標，其中新世界
（0017）
西貢清水灣現樓項目傲瀧剛上載銷售安排，推出14個單位於周日(6月2日)至6月30日進行招標，包括7個連花園複式戶，以及7個頂層連天台三複式單位。
與此同時，新地
（0016）
同樣已屆現樓的將軍澳天晉IIIB，昨晚亦上載銷售安排，推出6個高層複式單位，於周六(6月1日)起至7月31日招標。
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