即時地產新聞

【標繼續招】傲瀧 天晉IIIB共推20特色戶 周六起招標

文章日期：2019年5月29日 16:14
地建會招標賣樓新指引本周六正式生效，部份發展商繼續推出特色單位作招標，其中新世界（0017）西貢清水灣現樓項目傲瀧剛上載銷售安排，推出14個單位於周日(6月2日)至6月30日進行招標，包括7個連花園複式戶，以及7個頂層連天台三複式單位。
 
與此同時，新地（0016）同樣已屆現樓的將軍澳天晉IIIB，昨晚亦上載銷售安排，推出6個高層複式單位，於周六(6月1日)起至7月31日招標。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款