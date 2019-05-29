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【租務市道】嘉湖兩房呎租25元 業主回報近13厘
文章日期：2019年5月29日 15:05
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天水圍嘉湖山莊租賃成交平穩，本月迄今暫錄39宗租賃成交，實呎租金微升至24元。
中原區域營業經理伍耀祖表示，景湖居8座低層F室新近錄得租賃成交，屬實用面積442方呎兩房間隔，月租1.1萬元，實呎租金近25元，以業主2007年購入價103.8萬元計，享租金回報達12.7厘。
另外，美湖居7座低層F室，實用面積441方呎兩房間隔，亦以月租1.08萬元租出，實呎租金24.5元，業主於2017年以409萬元買入單位，現享租金回報率3.2厘。
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