先在這裏作出利益申報，筆者擁有不少恒基地產（0012）的股票，多年來連同十送一紅股及派息和股價升幅，每年的複式回報接近一成半，頗感滿意，而恒基主席李兆基正式退休，自然特別留意他的臨別感言和接受傳媒訪問的內容。

人稱「四叔」的李兆基在訪問中談及香港前景時表示，香港仍然具有良好的營商環境，稅制簡單而稅率有吸引力，法制完善，人才集中，亦能保持國際金融中心的優勢，「香港目前已是天堂，我真的沒有什麼恐懼和擔心」。不過，他提醒「香港仍然要與時並進，吸引人才，以保持競爭力」，又稱香港不應只着眼與內地城市競爭，應想想一起合作的可能，一起發展。

他又認為，香港是福地，背靠內地，基本因素好，有利樓市發展，他對香港未來樓價比較樂觀，原因是目前利率長期偏低，加上華人喜歡自置居所，但是亦不能漠視樓市有上有落的風險。

其實，「四叔」確實對得起股東，不單恒基股票表現不遜於樓巿，而多年前筆者訪問他時，問他最喜歡旗下哪隻股票，他說是煤氣（0003），而確實煤氣的累積升幅更是驚人，而大家可能會忽視他旗下另一屬房託的陽光房地產基金（0435）在金融海嘯2018年10月以除淨計最低見0.702元，本月曾創新高見6.1元，累升接近8倍！

陸振球

明報投資及地產版主編