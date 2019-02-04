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MOUNT NICHOLSON洋房逾9億售出 今年沽兩幢吸金16億

文章日期：2019年5月27日 18:22
雖然中美貿戰形勢突然惡化，但超級豪宅仍錄成交。會德豐（0020）負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，最新以9.16億元售出15號屋，物業實用面積8674方呎、另連4352方呎花園和1178方呎天台等，實呎10.56萬元。
 
MOUNT NICHOLSON今年至今售出2幢洋房、套現逾16億元。

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