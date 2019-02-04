近期股市及外圍經濟表現不穩，部份業主心態轉弱沽貨套現。

中原分區營業經理王勤學表示，元朗半新盤朗屏8號新錄2座高層F室易手，單位實用面積622方呎，屬3房間隔，原業主最初叫價800萬元，最終以898萬元沽出，平均實呎14437元；據悉，原業主2017年3月以799.7萬元一手購入單位，持貨兩年帳面賺逾98萬元，惟需要付10%SSD額印辣稅約89.9萬元，扣除洗費後料平手離場。