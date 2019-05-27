雖然樓市氣氛受中美貿戰陰霾影響，但個別二位仍以高價易手。美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣指標屋苑愉景新城新錄一宗鑽石廳3房單位新高價成交，單位為7座中層H室，實用647方呎，成交價為1048萬元、折合實呎16198元，比去年高位價1010萬元，再高出38萬元或約4%，成交價亦屬同類鑽石廳新高，新買家是區內客。

據悉，原業主早於1999年以355萬購入，是次帳面賺約693萬元，單位20年升值近兩倍。