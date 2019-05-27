Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
理財會
即時地產新聞
【20年升值兩倍】愉城鑽石廳三房1048萬沽 同類新高
文章日期：2019年5月27日 14:40
Share
prev
next
雖然樓市氣氛受中美貿戰陰霾影響，但個別二位仍以高價易手。美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣指標屋苑愉景新城新錄一宗鑽石廳3房單位新高價成交，單位為7座中層H室，實用647方呎，成交價為1048萬元、折合實呎16198元，比去年高位價1010萬元，再高出38萬元或約4%，成交價亦屬同類鑽石廳新高，新買家是區內客。
據悉，原業主早於1999年以355萬購入，是次帳面賺約693萬元，單位20年升值近兩倍。
相關新聞
陳永傑：居屋巿場破頂又見樓王
廖偉強：樓市變化令人添壓力
新盤周末沽53伙 近3月新低
【新世界豪宅】柏蔚山高層6938萬沽 實呎4.5萬雙破頂
無懼貿戰撻訂潮 天后屋苑破頂
首5月一手註冊量 中原：勢破萬宗
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款