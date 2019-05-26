二手市場周末仍受中美貿易戰升級影響，觀望氣氛濃厚。中原地產統計，十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周回升4成，惟交投量仍屬偏低，零成交屋苑遞減至3個，包括康怡花園、沙田第一城及嘉湖山莊，其餘7個屋苑均錄得1宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易摩擦持續，對買家有一定心理影響，幸市場正逐步消化相關消息，令近日二手交投轉趨平穩。另一方面，新居屋出籠吸去大量上車客源，攤薄二手市場購買力，令新界上車屋苑近日交投明顯轉靜。

不過，美聯物業分行則統計，周末十大屋苑共錄6宗，較上周末10宗跌約40%，回落至單位數水平，並創自今年2月9及10日週末後15周新低。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，中美貿易戰進入白熱化階段，不少準買家未敢貿然「落注」，市場觀望氣氛轉濃。事實上，近期一手新盤以銷售貨尾為主，二手礙於缺盤因素，睇樓活動減少，買賣交投未如早前般熾熱。加上，全新一期居屋開始接受申請，涉及屋苑遍佈多個地區，料搶去市場部分購買力。布又預期，由於普遍業主持貨能力強勁，個別優質物業仍錄新高價個案，料樓價走勢硬淨，惟受制市場偏軟氣氛，預期「價穩量跌」情況或維持一段時間。