地產建設商會今日向會員發出有關招標賣樓安排的新指引，立法會房屋事務委員會副主席、立法會議員尹兆堅認為，上周銷監局就發展商以招標方式賣樓涉違規提出檢控，而商會今次限制部分面積樓宇不得以招標方式發售，包括限制1076方呎以下部分單位不得招標，與他早前建議規定在差餉物業估價署的分類必須禁止以競投取代明確價單的方式出售建議相若，他認為地產商是「唔見棺材唔流淚」，直至銷監局出手檢控才改善。

但他對指引的部份內容有所保留，他指出，指引中提及，超過753方呎又多於三睡房的單位，可以招標發售，他質疑，這個建議讓發展商可「留後門」供發展商「散貨」，亦讓發展商「留空間」，透過更改圖則，改變睡房數目，彈性處理賣樓策略。他認為，地建會既然發指引，就應該用一把尺，劃一1076方呎以下單位不得招標。

他又表示，一直要求政府限制招標賣樓，他對商會今次更新指引抱持審慎觀望態度，倘若招標賣樓造成的「亂象」沒有改善，情況仍然持續，政府應以政策甚至修訂法例介入，而非依賴商會指引進行，以遏止招標賣樓對買家的負面影響。他促請銷監局及運房局密切監察情況，必要時應果斷以立法方式處理問題，減少小業主在資訊極不對稱下的風險，增加透明度。