樓價低位反彈後節節上升，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，中原城市領先指數CCL按周升0.64%至188.62點，與歷史高位188.64點相差僅0.01%，相信下周將會創新高，而CCL(大型單位)最新報188.59點，已經升穿188.20點的歷史高位，為今次升市中，第一個重返歷史高位的指數，按周升0.86%，連升3周共4.47%。他又指，今周指數尚未反映中美貿易戰的影響，將於未來兩三周開始反映，估計CCL重返高位後，未來走勢將會高位爭持。

三大指數連升15周平紀錄

另中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.84點，按周升0.73%，為歷史第五高；CCL(中小型單位)報188.63點，按周升0.60%，同為歷史第五高。值得一提的是CCL MassCCL(中小型單位)CCL齊升15周，平歷史最長齊升紀錄，上一次出現是1997年3月份，三大指數過去15月累升11.69%、11.32%及10.99%。黃續指，今次升市穩定而緩慢，支持樓價穩步邁向歷史高位，其後中美貿易戰氣氛轉趨緊張，估計CCL未來走勢將於高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。

分區方面，港九兩區同樣迫近歷史高位，九龍CCL Mass 報188.36點，為歷史次高，按周升2.18%，升幅為50周最大，距離高位相差0.18%，港島CCL Mass報196.39點，連升2周後回軟，按周下跌0.60%，與高位相差0.81%，相信未來數周將會重返自己高位。而新界東CCL Mass報200.85點，按周升0.17%，連升2周共1.83%，與高位相差3.82%，新界西CCL Mass報170.03點，按周升0.55%，連升4周共2.98%，相差3.93%。

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