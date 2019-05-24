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【一日一撻】海傲灣一房撻訂遭沒收34萬 本月撻訂增至37宗
文章日期：2019年5月24日 16:18
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中美貿易戰戰雲密怖、加上股市波動挾擊下，5月迄今主要新盤累積錄得撻訂宗數已增至37宗，即平均每日有多於一宗新盤撻訂，超越去年10月樓市氣氛最差時錄得的35宗；新一宗來自九建
（0034）
油塘海傲灣，據成交紀錄冊顯示，原於本月12日以682.8萬元售出的第1A座9樓A室，屬實用面積301方呎一房戶，買家近日取消交易，料遭沒收5%訂金涉逾34萬元。
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