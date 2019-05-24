今早應朋友邀請出席了香港營銷專才學會的早餐講座，主講者為擁有數十間連鎖特色餐廳的景樂集團老闆周基業，學了不少東西，其中一樣和地產有關。周老闆說，集團根據顧客的大數據分析，近年開新店多了在九龍和新界選址，另外也發覺在港島開店極難請人，可能是餐飲業收入不高，員工多住在九龍或新界，如要往港島返工，交通費和多花時間會減低他們的過海上班意欲。

而同場筆者另一個會計師樓東主的朋友也說，他們在灣仔和北角的公司很難請到人，而旺角的公司明顯容易請到員工。

事實上，近年愈來愈多新盤是在新界區落成，除了會改變香港消費的區域性結構，也令到打工仔選擇上班地點出現變化，值得留意。

另景樂周老闆說，多年前該集團已推行會員制，初期是讓食客儲夠一定消費額便可申請作為會員，然後有餐飲折扣，但反應一般，但之後改為要收年費約一千元，然後有折扣及回贈，卻反應極為熱烈，因會員覺得反正已付年費，便一定要多用餐才回本甚至賺突，令到員會人數急增和會員消費次數及消費額大增，反映不用花錢未必最吸引，大家在經營或政府推出措施時，可思考有關的邏輯。

陸振球

明報投資及地產版主編