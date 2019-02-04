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【又見撻訂】星漣海四房簽正式合約後撻訂 買家被沒收176萬
文章日期：2019年5月23日 17:53
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新盤市場再錄撻訂個案，長實
（1113）
馬鞍山星漣海錄得一宗新撻訂，單位為2A座25樓實用面積1660方呎A室，屬於4房單位，原於去年8月17日以3519.2萬元售出，買家已簽署正式買賣合約，但新近取消交易，估計遭沒收5%訂金涉約176萬元。
據本報統計，市場上主要新盤5月累錄約34宗撻訂個案，直逼去年10月樓市市況最差時錄得的35宗。
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