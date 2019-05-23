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【又見撻訂】尚悅‧嶺兩房取消交易 買家遭殺訂32萬

文章日期：2019年5月23日 17:19
新盤市場再錄撻訂個案，恒地（0012）及新世界（0017）合作的元朗大棠尚悅‧嶺，據成交紀錄冊顯示，錄得本月第3宗撻訂，單位為2座23樓實用370方呎C室，屬2房戶，原於5月15日以638.3萬元售出，買家新近取消交易，估計遭沒收5%訂金涉約32萬元。
 
據本報統計，市場上主要新盤5月累錄約32宗撻訂個案。

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