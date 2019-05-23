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【租務旺季】內地女生預繳一年租金23萬 租粉嶺中心三房
文章日期：2019年5月23日 15:38
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暑假租務旺季將臨，不少內地學生開始於東鐵沿線尋覓租盤；中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺中心新近錄得K座中層02室租務成交，單位屬實用面積510方呎、3房間隔，以月租1.92萬元租出，實呎租金平均37.6元，新租客為5名內地女生，新學年將就讀香港中文大學，並預繳一年租金即約23萬元。陳指出，由於業主早於1991年以96.5萬元購入上址，現享24厘租金回報。
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