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康盛兩房600萬沽 屋苑自由市場新高

文章日期：2019年5月23日 15:12
新一期居屋開始接受申請之際，將軍澳康盛花園錄高價成交。
 
香港置業高級營業經理楊錦河表示，上述康盛花園3座中層K室，望山景2房戶，實用面積495方呎，原業主以630萬元放盤約20天獲區內客接洽，議價後減價30萬元或約5%，以約600萬元成交，實用呎價12121元，新買家為首置客，楊表示相關成交價創屋苑自由市場新高紀錄。
 
據悉，原業主2009年7月在自由市場以130.8萬元購入上述單位，帳面賺469萬元或3.6倍。
 
 

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