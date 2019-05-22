【官府再開腔】運房局長陳帆: 當局三管齊下保障新盤買家
文章日期：2019年5月22日 17:39
對早前新盤過過分招標引起社會極大迴響，運輸及房屋局局長陳帆，今日再以書面形式答覆立法會，強調特區政府一直以三管齊下方法，透過嚴肅執行相關法例、持續改善業界的遵從情況，以及加深公眾的認知，以確保消費者在購買一手住宅物業時受到保障。
陳帆重申，根據一手住宅銷售條例，發展商若以招標方式銷售一手住宅物業，仍須符合條例各項規定，包括提供售樓說明書、載有銷售安排的文件以及成交紀錄冊。
談到執法方面，陳帆指政府早前已指出，過往一段時間有個別以招標形式發售的新盤，銷售過程透明度不足、做法不理想；而一手住宅銷監局已透過主動監察，發現有個案的銷售手法、成交資料的透明度不足，可能違反一手住宅銷售條例，而銷監局正調查有關個案。同時，地產代理監管局亦正進行調查，確保地產代理在參與以招標形式發售的項目時，嚴格遵守地產代理條例及該局指引。
事實上，一手住宅銷監局已就一宗涉及成交資料透明度不足的個案向發展商提出檢控，案件已排期於7月9日進行聆訊；而涉案為新地（0016）旗下大埔白石角雲滙。
至於改善業界遵從法例方面，根據一手住宅銷售條例，新盤提供成交紀錄冊，目的是向公眾提供關於該項目的交易資料，從而使準買家了解巿況，在購買一手物業時能獲得準確的資訊，作出明智決定。
陳帆續指，銷監局早前發出一份「給業界的提醒」和常見問答，要求發展商在一手住宅項目的成交紀錄冊，列出支付條款所有詳情，並提醒發展商，如在銷售一手住宅時提供折扣、贈品、財務優惠或利益（無論是否以現金方式）給買家，發展商應列出與買家就購買指明單位所協定的支付條款的細節。
此外，載列在成交紀錄冊內的資料應完整齊全，以免準買家須參考其他文件或資料，才找到相關支付條款的細節。
同時，地監局亦向地產代理發出「致持牌人函件」，提醒他們不論發展商以何種方式銷售其物業，持牌人均須遵循地產代理條例，及地監局發出的執業通告內的有關指引。地監局特別提醒持牌人，在未取得發展商書面同意前，不得發放任何以招標形式銷售的一手住宅物業推廣資料，包括載有建議之投標價格的資料。
在加深公眾對法例的認識方面，一手銷監局已於本月17日發布全新宣傳聲帶，名為「入標買樓你要知」，提醒準買家購買以招標形式出售的一手住宅前須注意的地方。
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