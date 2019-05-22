對早前新盤過過分招標引起社會極大迴響，運輸及房屋局局長陳帆，今日再以書面形式答覆立法會，強調特區政府一直以三管齊下方法，透過嚴肅執行相關法例、持續改善業界的遵從情況，以及加深公眾的認知，以確保消費者在購買一手住宅物業時受到保障。

陳帆重申，根據一手住宅銷售條例，發展商若以招標方式銷售一手住宅物業，仍須符合條例各項規定，包括提供售樓說明書、載有銷售安排的文件以及成交紀錄冊。

談到執法方面，陳帆指政府早前已指出，過往一段時間有個別以招標形式發售的新盤，銷售過程透明度不足、做法不理想；而一手住宅銷監局已透過主動監察，發現有個案的銷售手法、成交資料的透明度不足，可能違反一手住宅銷售條例，而銷監局正調查有關個案。同時，地產代理監管局亦正進行調查，確保地產代理在參與以招標形式發售的項目時，嚴格遵守地產代理條例及該局指引。

至於改善業界遵從法例方面，根據一手住宅銷售條例，新盤提供成交紀錄冊，目的是向公眾提供關於該項目的交易資料，從而使準買家了解巿況，在購買一手物業時能獲得準確的資訊，作出明智決定。

陳帆續指，銷監局早前發出一份「給業界的提醒」和常見問答，要求發展商在一手住宅項目的成交紀錄冊，列出支付條款所有詳情，並提醒發展商，如在銷售一手住宅時提供折扣、贈品、財務優惠或利益（無論是否以現金方式）給買家，發展商應列出與買家就購買指明單位所協定的支付條款的細節。

此外，載列在成交紀錄冊內的資料應完整齊全，以免準買家須參考其他文件或資料，才找到相關支付條款的細節。

同時，地監局亦向地產代理發出「致持牌人函件」，提醒他們不論發展商以何種方式銷售其物業，持牌人均須遵循地產代理條例，及地監局發出的執業通告內的有關指引。地監局特別提醒持牌人，在未取得發展商書面同意前，不得發放任何以招標形式銷售的一手住宅物業推廣資料，包括載有建議之投標價格的資料。

在加深公眾對法例的認識方面，一手銷監局已於本月17日發布全新宣傳聲帶，名為「入標買樓你要知」，提醒準買家購買以招標形式出售的一手住宅前須注意的地方。