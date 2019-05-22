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【大市30宗撻訂】海日灣II兩房取消交易 買家遭殺訂48萬

文章日期：2019年5月22日 17:15
億京旗下累售約700伙的大埔白石角海日灣II，據成交紀錄冊顯示，新錄一宗撻訂，為6座18樓F室，屬實用面積581方呎2房連儲物房計，原於本月13日以956.5萬元售出，買家近日取消交易，估計遭沒收5%訂金涉約48萬元。連同今宗撻訂，海日灣II累錄2宗取消交易個案，而本月新盤市場整體撻訂宗數則增加至約30宗。
 

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