億京旗下累售約700伙的大埔白石角海日灣II，據成交紀錄冊顯示，新錄一宗撻訂，為6座18樓F室，屬實用面積581方呎2房連儲物房計，原於本月13日以956.5萬元售出，買家近日取消交易，估計遭沒收5%訂金涉約48萬元。連同今宗撻訂，海日灣II累錄2宗取消交易個案，而本月新盤市場整體撻訂宗數則增加至約30宗。