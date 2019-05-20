住宅租賃市場暢旺，小西灣居屋富欣花園更有短租單位，創屋苑租金新高。

Q房網聯席營業董事招潔冰表示，上述小西灣富欣花園4座中層E室，實用面積431方呎，屬兩房間隔，望園景及樓景，近日獲租客以2萬元承租，實用呎租約46.4元，租期只是4個月。招氏指，單位市值租金約1.8萬元，上述單位不但高於市價逾一成，亦創屋苑的呎租新高；業主於2016年以420萬元購入上址(已補地價)，享租金回報約5.7厘