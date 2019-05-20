早兩天和一位心臟名醫朋友一起餐聚，之後向他請教香港醫生尤其是公立醫院人手不足的問題，他說徵結是人手分配的問題，指現時約一半醫生在私人巿場工作，另一半則在公立醫院工作，但前者只處理全港約15%的病人，後者則應付全港約85%的醫務工作，於是私家醫生其實未能發揮其全部能力，後者則做到死﹗

心臟名醫朋友說，做成此一現象，乃是政府或醫管局以為自己萬能，加上政客推波助瀾，以為不斷擴大服務對象便對大家好，但在低醫療費用和幾乎不分收入都收症，原來看私家醫生都湧去公立醫院求診，做成逼爆和要排大隊現象，甚至影響診症質素，那真的是對所有病人都好嗎?

他又認為，如解決不少上述的醫生分配問題，輸入多少海外醫生都未必有太大用處。

朋友說話，令筆者聯想起香港的房屋問題，現在政府在未完全解決土地和房屋供應不足，以為只要增應公營房屋比例便可以，其實也和醫生以為單靠公院多收症便完成任務，不也是會產生分配資源問題，反而令巿民受損?

陸振球

明報地產及投資版主編

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