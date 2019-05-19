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【清袋在望】瑧樺兩房呎售2.6萬 僅剩兩伙待售

文章日期：2019年5月19日 20:32
瑧樺資料圖片。
新世界（0017）何文田瑧樺全盤清袋在望，項目最新沽出1伙兩房連儲物房單位，為7樓A1室，實用面積526方呎，成交價1375.7萬，實呎26,154元；項目本月初開售至今累售238伙，全盤僅餘2伙單位可供發售，套現逾18.5億元。
 
另同系北角柏蔚山，昨日、今日共錄兩宗實用548方呎一房戶成交，成交價均為1500餘萬元、實呎2.8萬元，套現3136.7萬元；項目去月6月開售至今累售536伙，套現逾126億元。
 

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