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中原十大屋苑周末5成交 按周跌58%
文章日期：2019年5月19日 18:41
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中原十大屋苑本周末錄得5宗成交，按周大跌7宗或58.3%，為14周即約3個月來新低，鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊、及東涌映灣園各錄一宗成交，零成交屋苑上升至5個，包括港島東太古城和康怡花園、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城和沙田第一城。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月上半月一手市場錄得超過2000宗成交，吸納大量二手市場購買力，令二手成交量較上月大幅收窄；另中美貿易戰拖拉至今尚未解決，買家入市態度審慎，不願追價入市，業主叫價依然企硬，買賣雙方陷僵持局面。
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