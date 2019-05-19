樓市氣氛熾熱，中原地產研究報告指出，本月截至15日止，5月樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄4,372宗、涉及總值381.9億元，預測全月總體登記可錄約9,800宗、涉資860億元(具體反映4月份成交市況)，跟4月份錄得9,911宗及涉資868.9億元相若。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓市交投持續暢旺，以致登記連續2個月迫近1萬宗、及註冊總金額高企850億元水平以上，惟隨著樓價不斷上升，加上中美貿易戰氣氛突變，對買家入市心態構成影響，相信6月份整體登記將回落。

一手私宅方面，5月份暫錄得1,037宗，涉總值114.1億元，預測整月登記為2,500宗及250億元，將較4月的2,757宗及275.4億元，分別下跌9.3%及9.2%。4月底及5月初發展商陸續推售新盤，部分成交有望趕及5月登記，以致一手登記連續兩個月高企2,500宗及250億元高水平。

事實上，今年首5個月一手登記將會升穿1萬宗水平，顯著超越2018年上半年的7,591宗，現時暫錄9,044宗。反映一手空置稅迫近，發展商積極推售新盤及貨尾單位。

至於二手私宅，5月暫錄2,119宗共199.1億元，預測整月登記約4,500宗、涉410億元，跟4月的4,623宗及435.2億元相若。大型屋苑方面，以荔枝角美孚新村暫錄31宗佔最多；天水圍嘉湖山莊、沙田第一城分別暫錄26宗及24宗，鰂魚涌太古城暫錄14宗。