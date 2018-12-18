各發展商積極研發手機應用程式吸客，信和集團推出「全港首個跨商場社交互動獎賞計劃S+ Rewards」，信和集團租務部總經理畢嘉浩表示，有關程式將於明年首季上架，首階段可連接三大旗下商場，包括屯門市廣場、大角嘴奧海城及荃灣荃新天地，涉及750個商戶，顧客可儲存S+ Rewards點數，可換購禮品或兌換泊車優惠等，投資額2000萬元。

畢嘉浩續指，第二階段則讓顧客把點數換成S獎賞於商場內當現金使用，亦部署明年下旬陸續登陸集團旗下商場，而未來不排除跨集團合作，如以點數兌換旗下酒店餐飲禮券等。

信和集團租務部市場及推廣總經理梁翠珊表示，程式中包括互動功能，顧客可與手機通訊錄內連接，與朋友分享優惠，或透過程式內S+ Community 內以點數換取禮品送贈朋友。

回顧今年零售市況，畢嘉浩指，截至今年10月，香港零售業銷售額連續10個月出現增長，旗下商場銷售額亦有上升，就今年聖誕假為例，屯門市廣場化妝品銷售可望升25%至30%，而時裝則可望升20%。而今年續租租戶租金加幅8至15%，預計明年亦可相約加幅，另預計明年全年整體營業額升10%，人流亦較且期升10%。

記者：甘潔瑩

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