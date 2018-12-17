新地（0016）北角豪宅海璇持續錄得成交之際，發展商轉賣為租的第6座服務式住宅海璇匯，正式對外開放兩個示範單位；新地豪宅租務品牌Signature Homes總經理官曉霓表示，海璇匯兩個現樓示範單位接受客戶預約參觀，分別屬實用面積371、603方呎的1、2房戶型，意向月租分別4.1萬和6.85萬元，即意向呎租分別約110和114元。

官曉霓指，海璇匯提供140間服務式住宅，戶型由1至3房(包含連平台、或天台特色戶)，實用面積介乎361至1063方呎；官續稱，海璇匯料可吸納國際企業的高級行政人員租住，項目單位若全數租出，預計全年租金收益7000萬元，項目首推單位30伙，月租3.5萬至6.8萬元不等，實呎租金98至114元。

海璇匯各單位均設置智能家居系統，全屋電器均具聲控功能，相關功能可操控屋內燈光及冷氣系統，住客也可透過聲控功能，或下載電話應用程式，遙控家居電器，包括調較及開關室內燈光、調較電視音量或選擇頻道、調節冷氣溫度等，住客更可透過應用程式安排住客服務，如訂餐服務、預訂會所設施等。

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