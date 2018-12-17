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【乘勝追擊】凱滙次輪收逾5000票 超額12倍

文章日期：2018年12月17日 15:27

信置（0083）牽頭發展的觀塘凱滙，將於明天次輪開售383個單位，並於今日下午2時截止認購登記，市場消息指，項目自上周五至今天、即3日半以來，累積收逾5000張入票，超額認購12倍。

 

記者:林可為

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