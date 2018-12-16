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【乘勝追擊】凱滙次輪暫收4200票 超額10倍

文章日期：2018年12月16日 20:56

信置（0083）牽頭發展的觀塘凱滙，日前首輪推售488伙清袋、套現57億元後，周二將作次輪銷售再推出383伙，市場消息指，項目3日來累收逾4200張入票，超額認購10倍。

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