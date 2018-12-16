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藍塘傲一房呎租40元 業主3.5厘回報

文章日期：2018年12月16日 15:38

將軍澳區租務成交市況不俗，中原副分區營業經理柯勇表示，區內半新盤藍塘傲新錄一宗租務成交，為5座低層B室，屬實用面積405方呎1房間隔、開放式廚房設計，外望內園景，新近以月租約1.6萬元租出，實呎租金近40元。據了解，業主2016年11月以553萬元買入單位，現享約3.5厘租金回報率。

 

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