將軍澳區租務成交市況不俗，中原副分區營業經理柯勇表示，區內半新盤藍塘傲新錄一宗租務成交，為5座低層B室，屬實用面積405方呎1房間隔、開放式廚房設計，外望內園景，新近以月租約1.6萬元租出，實呎租金近40元。據了解，業主2016年11月以553萬元買入單位，現享約3.5厘租金回報率。