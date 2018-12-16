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【蓄勢待發】瑧尚料為新世界明年頭炮

文章日期：2018年12月16日 14:53

正當新地（0016）部署周內推出土瓜灣全新樓盤 Downtown 38之際，新世界（0017）旗下馬頭角新盤瑧尚，市場預期短期亦有機會獲批預售樓花同意書，倘若取得文件，本月內將開展軟銷宣傳推廣，相信為新世界明年頭炮新盤。

 

資料顯示，瑧尚提供294伙，主力提供一房及兩房單位，當中主打一房戶，全盤佔逾80%；另項目逾7成單位向東南，部份中高層單位料可俯瞰啟德新發展區、及維港景致。

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