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【邁向清袋】瑧蓺頂層開放戶835萬沽 呎價撲3.8萬

文章日期：2018年12月16日 14:40

近日主力促銷餘貨的新世界（0017），旗下西營盤現樓項目瑧蓺，最新以835萬元，沽出一伙頂層開放式單位，令樓盤現時僅餘最後2伙待售；上述新成交單位為33樓E室，實用面積221方呎，折合實呎37,783元，消息指買家喜愛物業的設計及項目坐享地利優勢，因而入市。

 

瑧蓺個別單位呎實高逾4.6萬元，而項目已累售248伙、套現近22億元。

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