雖然觀塘大型新盤凱滙昨日首輪銷售開出紅盤，但第四季整體樓市勢頭依然向下。中原地產最新公布，反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL、反映大型屋苑走勢的CCL Mass、 CCL(中小型單位)三大整體指數齊告下跌11周、即近3個月，為歷史最長齊跌紀錄。中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL最新報175.59點，按周跌0.69%，連跌11周共5.90%，是2008年11月之後最長連跌浪潮；同期CCL Mass報177.02點，按周跌0.77%，同樣連跌11周共6.30%，平了1998年6月時連跌11周最長紀錄。

可留意的是，CCL(中小型單位)最報175.35點，按周跌0.75%，更是連跌15周即近4個月共7.31%，創該指數最長連跌紀錄。另外，CCL(大型單位)報176.81點，按周跌0.41%。

此外，CCL八大指數再次齊跌，近8周即約2個月來出現5次齊跌，顯示樓價向下調整持續。以最近8周計，CCL(中小型單位)跌5.72%、CCL(大型單位)跌1.89%，豪宅跌幅明顯較少；同期CCL Mass跌5.95%，CCL跌5.12%，CCL跌幅被豪宅拖慢。

黃良昇表示，觀塘凱滙銷情報捷，顯示刺激市場購買力湧現，加上新居屋向隅買家陸續回流二手市場，相信樓市買賣會轉趨活躍，預期CCL短期內繼續尋底，2019年次季樓價有望可以止跌。

分區方面， 新界東CCL Mass報188.37點，按周跌0.39%，連跌15周共9.79%，創該區最長連跌紀錄；新界西CCL Mass報158.31點，按周跌1.10%，連跌8周共7.88%。

至於市區，以九龍樓價跌勢較為顯著，九龍CCL Mass報172.81點，按周跌0.86%，連跌7周共7.15%，是2015年12月之後的最長連跌；港島CCL Mass報182.90點，按周跌0.61%。

其他報道:

【乘勝追擊】凱滙提價2% 下周二次輪賣288伙

【陸振球專欄】父幹助首期也要還 可減變銀主盤機會

【跌穿六球】 藍天海岸兩房580萬沽 兩個月賣平17%

【月月有樓買】新地Downtown 38快上樓書 料聖誕前後開售