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【日日有樓賣】天鑄「天池屋」1.75億沽 實呎6.5萬創新高

文章日期：2018年12月13日 17:45

一手豪宅特色戶交投活躍，新地（0016）旗下何文田現樓豪宅天鑄，今日再以招標形式售出兩伙，其中8座30、31樓C室，為複式連私人泳池及按摩池特色戶，實用2689方呎，成交價達1.74785億元、折合實呎6.5萬元，金額、呎價相信均為項目新一輪銷售的分層單位成交新高紀錄。另一單位則為8座6樓C室，實用1360方呎，成交金額4090.5萬元、實呎30077元。

 

記者:林尚民

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