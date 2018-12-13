雖然今日開售的觀塘大型新盤凱銷情不俗，但利嘉閣研究部主管陳海潮表示，相關交投相信未必能趕及列入2018年的一手物業登記，因而無助拉動今年一手私宅登記量；截至本月12日止，一手私宅暫錄15,220宗錄登記，預期全年按年將跌近15%。

利嘉閣綜合土地註冊處數據，11月全港僅錄698宗一手私宅買賣登記、涉登記總值96.35億元(具體反映10月市況)，較10月錄得2,334宗、涉214.47億元，分別急挫70%及55%，當中登記量、值齊為22個月新低。

如按樓盤劃分，元朗朗城匯以205宗跑出，成為11月份登記量最多一手私宅，涉登記總值14.7億元，平均每宗登記約717萬元；第二名則有2個項目平排，分別是將軍澳日出康城LP6、屯門弦海，兩者各錄81宗登記；至於登記排行榜內，上月平均每宗買賣成交價最高者，為沙田九肚澐澧的約5,349萬元。

陳海潮指，雖然觀塘新盤凱匯錄得理想銷情，唯當中大部分登記未必能趕及落入本月之登記數內，故預計12月一手私宅買賣登記，只能維持與11月的相若水平窄幅上落，意即全年一手私宅買賣登記量料僅錄得約15,770宗，較2017年的18,503宗跌料近15%。