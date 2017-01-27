新地（0016）北角綜合式發展項目北角匯，第一階段Harbour North@VIC及海匯酒店Hotel VIC於今日開幕，新地代理租務部總經理鍾秀蓮表示，北角匯總樓面面積約22萬方呎，共分三階段開業，首階段為酒店基座商場，佔地6.75萬方呎，約60間商舖，出租率九成，呎租約60至300元，預計平日人流約4萬至5萬，而假日人流約5萬至6萬，而年租金收入5000萬元。另Harbour North@VIC 對出佔地約3萬方呎的海濱花園亦已對外開放。

她續指，北角匯一期（即住宅海璇街舖部分）及二期（即住宅海璇基座商場部分），樓面面積分別8000及14.5萬方呎，預計於2019年首季尾及第四季開業，當北角匯三期共160個商舖全開業，年租金收入約1.7億元，預計平日人流約7萬至8萬，而假日可達9萬至10萬人次。為配合聖誕將至，新地將斥資350萬元作宣傳推廣。

海匯酒店總經理高冠恩表示，海匯酒店由7月試業至今，營運約4個月，11月份入住率逾90%，預計聖誕及新年入住率可達100%。

為慶祝Harbour North@VIC 及海匯酒店共同開業，推出「Stay & Shop聯乘企劃」，酒店住宅及商場顧客可享相關優惠。

記者：甘潔瑩

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