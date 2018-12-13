信和（0083）今日開售觀塘凱匯，雖然首批售價每呎約1.7萬元較之前啟德新盤低約三成，但如往後樓盤能以此水平售清，以當初地價只約5000元計，信和仍可賺得龐大利潤，該股今早再升逾2%，已接近初步高位，早前筆者在明報財經網的淘寶圖節目推介這隻股票，如讀者有買入，等同自製年尾花紅。

說到信和，近年明顯減少槓桿操作，則就算往後樓巿再受壓，其財務仍穩健，反而近年不少新盤買家採用高成數按揭，而一些心急上車的買樓客，更可能透過財仔融資才能買樓，才是讓人擔心，年前湯文亮便以財仔借錢買樓個案急增，因而發出其細價樓爆煲的說法。

昨天，國際貨幣基金(IMF)的一份有關香港報告亦提出有關要小心財仔對香港樓巿做成風險。報告警告，香港除了應該繼續實施宏觀審慎監管措施，亦要考慮針對非銀行承做按揭的增長採取措施，因為IMF留意到這類非金融機構(包括財仔)，特別是發展商的按揭貸款，由低位開始快速增長，這現象要密切關注。IMF建議，香港政府要擴大監管範圍以減少監管套利。而所謂監管套利，是指金融機構規避監管，選擇在監管較為寬鬆的市場內活動，賺取更多利潤同時降低監管成本。

陸振球

明報投資及地產版主編

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